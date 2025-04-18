Aksaray'da inek hırsızlarını yanmayan far yaktı! 480 kilometre yol gittiler

Alaca Mahallesi'nde hayvancılık yapan Afganistan uyruklu İbrahim Kıh'a ait ahırındaki 6 büyükbaş çalındı. İhbar sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Bölgedeki kameraları tek tek inceleyen polis, tek farı yanmayan TIR'dan şüphelenip, güzergah takibi yaptı. Polis, TIR'ın Gaziantep'in İslahiye ilçesine gittiğini ve hayvan taşıdığını belirledi. Şüpheliler Ahmet Apak (33) ile Kadir Çelik (31) gözaltına alınırken, çalıntı hayvanlar da aynı TIR'la Aksaray'a getirilerek sahibine teslim edildi. Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 2 şüpheli de işlemleri sonrası tutuklandı.