Aksaray'da korkunç cinayet! Tartıştığı üvey ablasını öldürdü

Kaynak: DHA
Aksaray'da korkunç cinayet! Tartıştığı üvey ablasını öldürdü

Aksaray'da Ceylan İlbay (29), borç-alacak kavgası nedeniyle tartıştığı üvey ablası Figen Bozkurt'u göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, aralarında borç-alacak meselesi yüzünden üvey ablası Figen Bozkurt ile telefonda tartışan Ceylan İlbay, evden aldığı bıçakla ablasının evinin önüne gitti.

İkili, apartmanın girişinde tartışmaya devam etti. Ceylan İlbay, yanında getirdiği bıçakla ablasının göğsünden ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, Bozkurt'u Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bozkurt, kurtarılamadı.

TUTUKLANDI

Olay yerinden kaçan Ceylan İlbay, sevgilisi Y.B. (33) ve kuzeni C.İ. (31) ile saklandığı evde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Y.B. ile C.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ceylan İlbay tutuklandı. Figen Bozkurt ise Aksaray'da toprağa verildi.

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