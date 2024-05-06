Aksaray’da mandıra çöktü kurbanlıklar toprak altında kaldı. AFAD jandarma ve itfaiye alarma geçti

Kaynak: İHA
Aksaray’da mandıra çöktü kurbanlıklar toprak altında kaldı. AFAD jandarma ve itfaiye alarma geçti
Aksaray’da şiddetli yağış yaşamı felç etti. Bir mandıra yağış sonucu çöktü. İçende bulunan 750 küçükbaş hayvan toprak altında aldı. Jandarma, itfaiye ve AFAD alarma geçerek hayvanları kurtarma çalışmalarına başladı.

Meteorolojinin uyarı üstüne uyarı yaptığı illerden Aksaray'da 3 gün devam eden yağışlar hayatı kabusa çevirdi. Yağış sonucu merkeze bağlı Yeşilova beldesinde mandırada bulunan 750 küçükbaş hayvan toprak altında kaldı.

Kurbanlıkların toprak altında kaldığını Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etmesi üzerine olay yerine İl Afet Acil Durum (AFAD), Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler iş makinelerinin de desteğiyle kurtarma çalışması başlattı.

Mandıra enkazında kurtarma çalışmaları halen devam ederken İl Afet Acil Durum Müdürü Kadir Çelik, “Yeşilova beldemizde aşırı yağışlar sonucu bir ahırın çöktüğü ihbarı üzerine iki ekiple olay yerine geldik. Şu anda telef olan hayvanlar var. Toplam hayvan sayısının 750 olduğu söyleniyor. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kurtarma operasyonumuz bittikten sonra net sayı belli olacak” dedi.

Yeşilova Köseli Mahalle Muhtarı Kemal İlgün ise “Bölgede 3 gündür yağış devam etmekte. Bizim burada mandıramızın çökmesinden dolayı 750’ye yakın küçükbaş hayvanımız göçük altında kaldı. Ağıl altında kalan hayvanlardan ne kadar zayiat verdiğini bilmiyoruz. Zayiat sabah sayımında çıkacak. Allah izin verirse burayı kurtarmaya çalışıyoruz. Yağışlardan dolayı mandıra çöktü” diye konuştu.

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