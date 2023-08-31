Aksaray’da otomobil kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Aksaray’da otomobilin odun yüklü kamyonete arkada çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
Aksaray’da otomobil kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Kaza, Aksaray’ın merkeze bağlı Yeşilova Beldesi yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Mehmet Mun iaresindeki otomobil, İ.Y. (31) yönetimindeki odun yüklü kamyonete arakadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta hurdaya dönerken, otomobil sürücüsü Mehmet Mun, kamyonet sürücü İ.Y. ve yanında yolcu bulunan A.D. (28) yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken 112 Acil Yardım ekipleri de yaralılara müdahale etti. Yapılan müdahalelerde otomobil sürücüsü Mehmet Mun’un hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralanan kamyonet sürücüsü ve yolcusu ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken jandarmanın inceleme yaptığı kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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