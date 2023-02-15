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Otomobil takla attı: 2 yaralı

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Meydana gelen kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 08:17
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Aksaray’da otomobil takla attı: 2 yaralı

Otomobil takla attı: 2 yaralı
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İHA

Kaza, Aksaray Gülağaç Yolu, Kireçlik mevkiinde meydana geldi.

Gülağaç ilçesi istikametinden Aksaray istikametine seyreden Bülent A. (45) yönetimindeki otomobil Kireçlik mevkiine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kaza sonrası takla atan otomobil ters dönerken kazayı gören yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Mehmet Ö.’yü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken ilk belirlemede sürücünün alkollü olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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