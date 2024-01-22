Aksaray’da park halindeki araca ateş açıldı

Şifahane Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yurtdışından Yavuz Z. Tarafından Türkiye’ye izne gelen arkadaşı Abdullah Ç.’ye emanet olarak verilen araca kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş edildi. Park halinde duran aracın kapısı ve camlarında kurşun izleri olduğunu fark eden 46 yaşındaki Abdullah Ç. ve yakınları, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken Olay Yeri inceleme Şubesi ekipleri, araç üstünde ve çevrede incelemeler yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.