Aksaray'da park halindeki otomobil alev aldı: Bir kişi yanarak yaralandı

Kaynak: İHA
Aksaray'da park halindeki otomobil alev aldı: Bir kişi yanarak yaralandı

Aksaray'da, Laleli Mahallesi 4432. Sokak'ta bulunan müstakil evin bahçesinde park halindeyken aniden alev alan otomobil, kısa sürede küle dönerken, yangına müdahale eden bir vatandaş ayaklarından yanarak yaralandı.

Olayın meydana geldiği bahçedeki 06 YSC 60 plakalı Volkswagen marka otomobil, bilinmeyen bir nedenden dolayı aniden yanmaya başladı.

Aracın sahibi Ahmet B., durumu fark ederek hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı ve yangına müdahale etmek için kendi imkanlarıyla çevredeki vatandaşlarla birlikte harekete geçti.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

Ancak yangına müdahale etmeye çalışan Şambaz B. isimli vatandaş, ayaklarından yanarak yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralı vatandaşa olay yerinde müdahale etti ve ambulansla hastaneye sevk etti.

Otomobil ise adeta küle dönerek kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırmak üzere inceleme başlattı.

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