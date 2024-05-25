Akasaray eski sevgili dehşet saçmıştı! Görüntüleri ortaya çıktı!

Aksaray'da yaşanan şiddet olayında, Caner Kutluer isimli şahıs, eski partneri Merve E.'nin çalıştığı iş yerine pompalı tüfekle ateş açarak 2 kişiyi yaraladı, bunlardan biri ağır yaralandı. Güvenlik kamerası kayıtları bu olayın detaylarını gözler önüne serdi.

Olay, Coğlaki Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda geçtiğimiz perşembe günü saat 17.00 sularında gerçekleşti. Caner Kutluer, Merve E.'nin fotoğraf stüdyosunun önüne gelip, elindeki pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı. Yan dükkanda oturan Talip Sürücü vücudunun birçok yerinden saçma yaraları aldı, fotoğraf stüdyosunda çalışan Efekan Bulat ise sol bacağından yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, Kutluer'i havaya ateş ederek etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Yaşanan bu dehşet verici anlar, bir halk otobüsündeki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaralılar Talip Sürücü ve Efekan Bulat, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Polis merkezinde ifadesi alınan Caner Kutluer'in eski partneri Merve E., "Ayrıldığımızı kabullenemedi ve beni tehdit etti. 'Seni öldürmeye geliyorum' diyerek beni telefonla aradı. Korkup iş yerinden uzaklaştım" dediği öğrenildi.

Soruşturma sürecinde Caner Kutluer, adliyeye sevk edildi ve mahkeme tarafından tutuklama kararı verildi. Yaralılardan Efekan Bulat taburcu edilirken, Talip Sürücü'nün hastanedeki tedavisi devam etmekte.

Caner Kutluer'in iş yerine pompalı tüfekle ateş açtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, Kutluer'in ateş açmasıyla çevredeki çocukların korku içinde kaçıştığı, yaralanan Talip Sürücü'nün ise kendini korumak için bir sandalyeyi siper olarak kullandığı görülüyor.