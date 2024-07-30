Aksaray’da Selçuklu dönemine ait 5 mezar bulundu

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer’in 2019 yılında göreve gelmesiyle Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile birlikte şehir genelinde başlattığı restorasyon çalışmalarıyla onlarca tarihi eser aslına uygun olarak restore edilerek gün yüzüne çıkartılıyor.

Aksaray’ın 11 bin yıllık tarihi ve köklü medeniyetlere ev sahipliği yapmış olmasından dolayı her sokakta tarihi bir esere, özellikle Selçuklu döneminin izlerine rastlamak mümkün oluyor.

Bu tarihi eserler arasında bulunan Selçuklu hükümdarı 2. Kılıçaslan’ın 832 yıllık türbe ve köşkü 2020 yılında Aksaray Belediyesi tarafından restore edilmeye başladı. Bu çalışmalar titizlikle devam ederken geçtiğimiz günlerde yapılan kazılarda yeni mezarlara ulaşıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Göreve geldiğimizde altyapı, yol, kaldırım gibi şehrimiz için birçok projenin startını verdik.

Bununla birlikte tarih ve kültür şehri Aksaray’ımızda Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma unutulmaya yüz tutmuş artık terk edilmiş tarihi eserleri yaptığımız plan ve proje dâhilinde restore edip, eski haline getirerek ayağa kaldırdık.

Bunlardan biri olan 2. Kılıçaslan türbesi ve köşkünde 2020 yılında belediyemiz ve vakıflar müdürlüğümüz ile çalışma başlatmıştık. Titizlikle devam eden çalışmalarda artık sona geliyoruz.

Geçtiğimiz günlerde zemin iyileştirme çalışmaları sırasında yeni mezarlara ulaştık. Türbenin hemen yanında olması nedeniyle bu mezarlar çok önemli. İl Kültür Turizm Müdürlüğümüz ve Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz tarafından incelemeleri yapıldı. Çalışmalar devam ediyor. Uzman arkadaşlar da mezarların Selçuklu devleti komutanlarına ve aile fertlerine ait olabileceğini tahmin ediyorlar. Kesme tuğladan mezarların etrafının örülmüş olması onları önemli hale getiriyor. Kaç yüz yıldır toprak altında bilinmiyor. Çalışmalar tamamlandığında kamuoyuna yine bilgi paylaşımı yapacağız” dedi.

Selçuklu mimarisi ile aslına uygun olarak yapılan restorasyon çalışmaları vatandaşlar tarafından da takdir ile karşılandı.

Aksaray’ın tarih turizmine önemli katkılar sağlayacak olan bu mekânda, ziyaretçiler için yöresel yemeklerin sunulduğu sosyal tesis yer alıyor.