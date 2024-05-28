Aksaray’da sele kapılıp sulama kanalına sürüklenen 2 kuzen son anda kurtarıldı

Bu felaketin kurbanlarından biri olan lise öğrencisi Zeynep Erdem (17) ve kuzeni Fatma Nur Erdem (19), sel sularıyla taşan sulama kanalına sürüklendi. Ancak çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle kurtarıldılar.

Olay, saat 15.00 civarında Laleli Mahallesi 4590 Sokak'ta meydana geldi. Zeynep ve Fatma Nur, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden çıktıktan sonra evlerine gitmek için yola çıktılar. Ancak ani başlayan şiddetli yağışın yol açtığı sel suları, ikiliyi alıp götürdü ve onları sulama kanalına sürükledi. Çevrede bulunanlar durumu hemen sağlık ekiplerine ve AFAD'a bildirdi. Zeynep ve Fatma Nur'un babaannesi Fatma Erdem de torunlarının tehlikede olduğunu görünce yakınlarına haber verdi.

Sel suları altında kalan kuzenleri kurtarmak için çevre sakinleri hızla harekete geçti ve sulama kanalına girerek ikisini de kurtardılar. Ardından özel araçla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Babaanne Fatma Erdem, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı: "Birden yağmur yağmaya başladı. Yukarıdan sel gelince 'Geçmeyin önüne!' diye torunlarıma bağırdım. Ama sele kapılan torunlarım dereye sürüklendi. Çevredekiler hemen kurtarmaya koştular. Çocuklar sel ile beraber dereye indiler. Ben yavrularıma kurban olurum."

Olayı yaşayan Fatma Nur Erdem ise, "Aniden yola su geldiği için ilerleyemedik ve sürüklendik. Babam da yanımdaydı. Ben babamı kurtarayım derken kendim de dereye düştüm. Durumu gören çevredekilere haber verdim ve polisleri aradım." dedi.

Kurtarma operasyonuna katılan Samet Gül, "Zeynep'i suyun içinden çıkarıp 15 metre ilerlettiğimde, Fatma Nur ise ağaca sıkıştı ve bacağına dağdan gelen kaya parçaları çarptı. Biz, kendi imkanlarımızla Fatma Nur'u kurtardık. Zeynep'i ise amcaları çıkardı. Çok su yutmuştu. Ambulans gelmeden önce kendi imkanlarımızla getirdik. Suyun aniden gelmesiyle, önüne geçilemeyen bir durumdu." şeklinde konuştu.