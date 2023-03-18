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Aksaray’da şiddetli dolu yağışı şehri beyaza bürüdü

Aksaray’da akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 1,5 saat süren dolu yağışı şehri kısa sürede beyaza bürüdü.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 23:42
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Aksaray’da şiddetli dolu yağışı şehri beyaza bürüdü

Aksaray’da şiddetli dolu yağışı şehri beyaza bürüdü
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Kuraklık çanlarının çaldığı Aksaray’da geçtiğimiz günlerde yağan yağmur çiftçileri sevindirirken, nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı şehirde bugün etkili olan dolu yağışı üreticilerin umudunu artırdı.

Akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı kısa sürede şiddetini artırarak şehri beyaza bürüdü.

İri taneli yağan dolu nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarında zarar oluşmaması için araçlarının üzerini battaniyelerle örttü.

Şehir merkezinde olduğu gibi birçok ilçe, belde ve köyde de etkili olan dolu yağışı yaklaşık 1.5 saat aralıksız devam etti.

Meteorolojiden edinilen bilgilere göre yağışların gece ve yarın da devam etmesi beklendiği öğrenildi. (İHA)

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