Aksaray’da spor devrimi: Tesisler yolda! 20 halı saha, yüzme havuzu ve gençlik merkezi geliyor

Metin Kurt-Aksaray/YENİÇAĞ

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile imzalanan protokol kapsamında Aksaray’a çok sayıda spor tesisi kazandırılıyor. İmzalanan bu önemli protokol çerçevesinde; 20 adet halı saha, yarı olimpik yüzme havuzu, atletizm pisti, gençlik merkezi ve mevcut tesislerin onarımı dahil olmak üzere geniş çaplı bir yatırım planı hayata geçirilecek.

Protokol, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk’ün ev sahipliğinde düzenlenen törende imzalandı. Törene Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AK Parti Aksaray Milletvekilleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, AK Parti İl Başkanı Hamza Aktürk ve Sultanhanı Belediye Başkanı da katıldı.

AKSARAY’A YENİ NESİL SPOR TESİSLERİ GELİYOR

Yeni yatırımlarla birlikte Aksaray’ın dört bir yanında gençlerin sporla iç içe büyümesi amaçlanıyor. Projeyle sadece tesis sayısının artması değil, aynı zamanda mevcut spor alanlarının daha kullanışlı hale getirilmesi hedefleniyor.

Aksarayspor'da alarm zilleri! Takımın geleceği tehlikede mi?

Protokol kapsamında Aksaray’a kazandırılacak projeler:

20 adet halı saha

1 adet sentetik yüzeyli atletizm pisti

1 adet yarı olimpik yüzme havuzu

1 adet sentetik futbol sahası zemin yenilemesi

1 adet Tip Gençlik Merkezi

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, spor yatırımlarının gençlerin hem fiziksel hem ruhsal gelişimi açısından önemli olduğunu belirterek, bu projelerin Aksaray’ın sportif geleceğine yön vereceğini ifade etti. Vali Kumbuzoğlu, bu değerli yatırımların Aksaray halkına hayırlı olmasını dileyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

SPOR HER YERE YAYILACAK

Yeni tesislerle birlikte Aksaray’ın kırsal ve merkez ilçelerinde yaşayan vatandaşların da spor imkanlarına daha kolay ulaşması hedefleniyor. Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlamak, yetenekli sporcuları keşfetmek ve Aksaray’ı sporun merkezi haline getirmek yatırımların temel amaçları arasında yer alıyor.

Yeni tesislerin inşaat çalışmalarına en kısa sürede başlanarak hizmete sunulması planlanıyor. Aksaray, bu projeyle birlikte sporun her alanında yeni bir döneme giriyor.