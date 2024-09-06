Aksaray'da taşlı sopalı kavga kamerada: 1'i ağır 4 yaralı

Kaynak: DHA / İHA
Aksaray'da taşlı sopalı kavga kamerada: 1'i ağır 4 yaralı

Aksaray'da iki grup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan sopalı ve taşlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesi çarşı merkezinde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olaya iki tarafın yakınları da dahil oldu.

Birbirlerine öldüresiye biçimde saldıran gruba polis ekipleri müdahale etti.

Tarafların kalabalık olması sebebiyle polis ekipleri havaya uyarı ateşi açtı.

Ancak taraflar polisleri hiçe sayarak kavgayı sürdürdü. Polisin 2 grubu arasında kaldığı anlar kameraya yansıdı.

Olay sonucunda 1'i ağır olmak üzere 4 kişi çeşitli yerlerinden aldıkları darbelerle yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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