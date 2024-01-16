Aksaray’da taşlı yumruklu yol verme kavgası

Aksaray’ın Eskil ilçesi Şehit Recep Bozdağ Caddesi'ndeki bulunan bir iş yerinde akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, edinilen bilgiye göre, trafikte yol verme meselesi yüzünden baba ve oğul, 2 kargo çalışanı ile tartıştı

Tartışmadan sonra baba-oğul, araçlarını park etti ve kargo çalışanları Oğuz G. ve Muhammet Ö. bir iş yerinden çıkarken kapının önüne gelen baba İsmail E. kargo çalışanı Oğuz G.’ye saldırdı.

Oğuz G. de saldırgana yumruk atarken, bu esnada koşarak olay yerine gelen oğul Osman E. kargo çalışanlarına yumrukla vurdu.

Kargo çalışanı ve oğlunun birbirine girdiğinde yerden parke taşı alan İsmail E. taşı kargo çalışanına fırlattı. Kavgayı, çevredeki vatandaşlar yatıştırmaya çalışılırken, kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayda Oğuz G, Muhammet Ö. ve İsmail E. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Eskil Devlet Hastanesi Acil Servisine sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Birbirleri hakkında şikayetçi olan taraflar için soruşturma başlatıldı.