Aksaray’da tır içerisinde kaçak tütün ele geçirildi

Aksaray’da kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Aksaray - Adana Kara yolu üzerinde bir tırı durdurdu.

Şüphe üzerine durdurulan tırda, ehliyet ve ruhsat kontrolü yapıldı. Ekipler daha sonra sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenerek tırda arama yaptı.

Tırın kasasında yapılan aramada; 2 bin 840 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Tır sürücüsü S.K. (26) ve yanında bulunan N.T. (42) isimli şahıslar gözaltını alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.