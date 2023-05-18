Aksaray'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Aksaray’da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aksaray'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Aksaray-Ankara karayolunda meydana geldi. Aksaray’dan Ankara istikametine seyreden M.Y. idaresindeki 34 CNE 931 plakalı tır kavşakta S.Ç. (22) yönetimindeki 63 ADP 129 plakalı araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole düştü. Kazada otomobil sürücüsü ve yanında bulunan P.Ç. (39) yaralandı.

aw894110-02.jpgHaber verilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Tır sürücüsünün ifadesi alınmak üzere gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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