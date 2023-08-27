Aksaray'da trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Aracın hurdaya döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Aksaray'da trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı


Kaza, Aksaray - Ankara karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Ankara istikametine seyreden Mustafa Sabri Okumuş (49) idaresindeki 34 KT 1817 plakalı otomobil, 30. kilometreye geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü ve araçta bulunan D.O. (41), F.S.O. (14), Z.S.O. (10) ve M.S.O. (7) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Mustafa Sabri Okumuş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan M.S.O.ve Z.S.O.’nun durularının ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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