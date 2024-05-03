Beşiktaş taraftarı çıldırdı. Dakikalarca protesto etti

Selahattin Ekrekli
Beşiktaş taraftarı çıldırdı. Dakikalarca protesto etti
Rizespor'u ağırlayan Beşiktaş'ta taraftarlar ilk yarının son dakikasında hakeme yoğun itiraz etti.

Trendyol Süper Lig’in 35. Haftasında Beşiktaş Çaykur Rizespor’u konuk ediyor.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede ilk yarı 1-1 sona ererken son dakikalar oldukça hareketli geçti.

45+3’te Muleka ceza sahası içinde yerde kaldı. Pozisyon sonrası maçın hakemi Ali Şansalan devam kararı verirken tribünlerden yoğun bir protesto geldi.

Topun dışarı çıkması sonrası VAR pozisyon için devreye girerken inceleme sonucunda siyah-beyazlıların istediği sonuç çıkmadı.

Pozisyonun ardından ilk yarı sona ererken Beşiktaşlı Necip Uysal ve Salih Uçan soluğu Ali Şansalan'ın yanında aldı.

İkili verilmeyen penaltı kararı için hakemle tartıştı.

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