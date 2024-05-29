Aksaray’da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Aksaray’da uyuşturucu operasyonu

Aksaray’da polis ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Elde edilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında pek çok çalışma yürüten Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Ağaçören İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından ilçedeki bir kişinin uyuşturucu madde bulundurduğu öğrenildi.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde faaliyete geçen ekipler, şüpheli şahsı bir süre takip etti. Gerçekleştirilen teknik ve fiziksel takip sonucunda yeterli delil bulunarak operasyon için harekete geçildi.

İlçedeki bir ikamete yapılan operasyonda 44 yaşındaki O.A. adlı şahıs yakalanıp gözaltına alındı. Evde gerçekleştirilen aramalarda; 1 adet hassas terazi, 3 gram metamfetamin, suçtan elde edilen bin 875 lira, 2,16 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 6 gram kenevir tohumu ve 2 adet uyuşturucu kullanma aletine el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, sorgulaması yapılmak üzere ilçe emniyet amirliğine götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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