Aksaray'da uyuşturucu tacirine jandarma baskını

Kaynak: İHA
Aksaray'da uyuşturucu tacirine jandarma baskını

Aksaray’da uyuşturucu üretimi ve ticareti yapan bir şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda, 1 kilo 197 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyon, Aksaray merkezdeki bir iş yerine yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, bir kişinin uyuşturucu üretimi ve ticareti yaptığını belirleyince harekete geçti. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin ardından yeterli delil toplandı.

Şüpheli M.G.’nin iş yerine yapılan baskında, 1 kilo 197 gram metamfetamin, 5 uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 2 hassas terazi bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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