Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine şok operasyon: 12 tutuklama

Kaynak: İHA
Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine şok operasyon: 12 tutuklama
Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine yönelik 9 ayrı adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri 12 şüpheliyi yakaladı. Operasyon kapsamında kilolarca metamfetamin ve binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, istihbari bilgiler kapsamında harekete geçti.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uyuşturucu tacirlerinin izini süren ekipler, isim ve adresleri tespit edilen 12 şahsı yakın takibe aldı. Bir haftalık teknik ve fiziksel takibin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, 9 ayrı adrese baskın gerçekleştirdi.

aksarayuyusturucu1.jpgNarkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ev, iş yeri ve şahıslara ait araçlarda yapılan aramalarda 2,5 kilogram metamfetamin, 13 bin 70 adet uyuşturucu hap, 475,25 gram sentetik kannabinoid, 245,43 gram skunk, 130 adet ecstasy hap, 4 adet tabanca, 67 adet fişek ele geçirdi.

Ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiği tespit edilen 42 bin 100 TL, bin 625 euro ve 30 İran riyali ele geçirildi.

aksarayuyusturucu2.jpgOperasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki ifadelerinin ardından 12 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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