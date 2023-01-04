Aksaray'da zincirleme kaza: aynı aileden 5 yaralı

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Aksaray- Konya yolunun 45’inci kilometresinde meydana geldi. Şükrü Filiz (58) yönetimindeki 42 PPL 448 plakalı otomobil, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle İsmet Sulukaya'nın kullandığı 54 LS 284 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Savrulan otomobil, Erdal Fırat yönetimindeki 45 AJD 574 plakalı minibüse çarparak durdu. Hurdaya dönen otomobilde sürücü Şükrü Filiz ve Mehmet Filiz (73), Emine Filiz (53), Döndü Filiz (72) ile Ayşegül Bulat (46) yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Konya'da yaşayan Şükrü Filiz'in, ailesiyle Aksaray'da cezaevindeki oğlu H.F.'yi ziyarete gittikleri öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.