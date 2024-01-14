Aksaraylı şehit üsteğmen son yolculuğuna uğurlandı

Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonunda şehit düşen Piyade Üsteğmen Gökhan Delen son yolculuğuna uğurlandı.
Şehidin memleketi Aksaray’da düzenlenen cenaze töreni Aksaray Ulu Cami’nde gerçekleştirildi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı törende terörü lanetleyen sloganlar atılırken şehidin güçlükle ayakta duran şehidin babası Bayram Delen (56), annesi Zeynep Delen (55) ve kardeşleri şehit üsteğmenin tabutu başında gözyaşı döktü.
Şehidin cenazesi öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aksaray Şehitliğinde toprağa verildi.