Aksaraylı şehit üsteğmen son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İHA
Aksaraylı şehit üsteğmen son yolculuğuna uğurlandı
PKK’lı hainlerin üs bölgesine sızma girişimleri üzerine Irak’ın kuzeyindeki Metina Vadisi ile Zap Bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Üsteğmen Gökhan Delen (31) son yolculuğuna uğurlandı.

Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonunda şehit düşen Piyade Üsteğmen Gökhan Delen son yolculuğuna uğurlandı.

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Şehidin memleketi Aksaray’da düzenlenen cenaze töreni Aksaray Ulu Cami’nde gerçekleştirildi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı törende terörü lanetleyen sloganlar atılırken şehidin güçlükle ayakta duran şehidin babası Bayram Delen (56), annesi Zeynep Delen (55) ve kardeşleri şehit üsteğmenin tabutu başında gözyaşı döktü.

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Şehidin cenazesi öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aksaray Şehitliğinde toprağa verildi.

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