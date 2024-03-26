Akşener CHP'ye yüklendi. ‘Çekilin yoksa AKP adayı kazanır denmesi ayıptır’

İrem Ergin - Edirne / YENİÇAĞ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Edirne’deydi. Edirne genelinde il ve ilçelerde esnaf ve vatandaş ile bir araya gelmek için burada bulunan Akşener, ziyaret sırasında esnafı ve caddedeki dükkanları dolaşarak vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Yerel seçimlerde partisine ve belediye başkan adaylarına destek istedi.

Akşener’in konuşmasındaki satır başları şöyle;

Ben miting yaparak gezmiyorum. Seçim bittiğinde 50 program yapmış olacağım ve 34 il, bazılarına çift giderek yapmış olacağız. Böylece sizin aranızda, esnaf gezerek kendimizi anlatmaya oy istemeye gayret ediyorum. Bir de emeklilerimizi konuşuyorum. Emeklilerimizi konuştuğum için de pek çok muhterem bana gıcık oluyor. Olmaya devam etsinler.

BU NE PERHİZ, BU NE LAHANA TURŞUSU.

Bugün buraya; hepinizin benden daha uzun süredir tanıdığınız, bildiğiniz, Edirne’nin efsane başkanı Hamdi Sedefçi için oy istemeye geldim. Hamdi Bey aday olduktan sonra herkes gereğini yaptı, çok çalıştı ve bu çalışmanın neticesinde; bugün Edirne’de 1.sırada, 2.sırada AK Parti ve 3.sırada CHP var. Hamdi Başkan çekilsin aksi takdirde AK Parti kazanıyor denmesi en basit haliyle ayıptır. Gelip, sizlerin kalbine girip, sizlerin oyunu almaya talip olmak başka bir şeydir; ama bedavadan AK Parti kazanmasın, vay efendim Hamdi Başkan oy bölüyor kendisi çekilsin biz kazanalım. Bunun adına bizim Rumeli köylerinde ‘Yan gel Osman’ denir. Çalışın kardeşim. Hamdi Sedefçi 1.sırada, 2.sırada AK Parti, 3.sırada CHP. Kendisini çok güçlü getirin ki; biz de iktidarın her türlü gücünü Edirne’ye getirelim. Edirne’de AK Parti gelmesin CHP’ye oy verin diyen Özgür Özel; Ordu’da ne yaptı biliyor musunuz? Bizim adayımız 1.sırada, 2.sırada AK Parti var. CHP geride, baya geride. CHP’lilere seslendi; AK Parti kazanmış, öbürü kazanmış sizin için önemli değil dolayısı ile partinize oy verin dedi. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu.

"EMEKLİ MAAŞI İLE GEÇİNEBİLEN VARSA HEYKELİNİ DİKERİM"

Emekliyi konuşan yok. 100.000 öğretmen atamasını verilen söze rağmen konuşan yok. Çiftçinin durumunu konuşan yok. Ne güzel ya; AKP gelir cis, CHP gelir cıs. Ondan sonra çırak çıkan siz. Size kim iyi hizmet edecekse ona oy verin. Ben de ilk defa sizlerden şahsen oy istiyorum. Ben bugüne kadar hep birilerine kazandırdım bu defa bu kardeşinize oy verin, güçlendirin bakın haklarınızı nasıl söke söke alıyor. 10.000₺ emekli maaşı ile geçinebilen varsa kendisinin heykelini dikerim. Sn Erdoğan seçime kaldı 5 gün. İki dudağının arasında her şey. Bayram ikramiyesini 7.000₺ yapacaksın. Emeklilere 11.000₺ seyyanen zam vereceksin. En düşük emekli maaşını asgari ücret kadar yapacaksın. Bu haklarınızı nasıl söke söke iktidardan alacağım göreceksiniz.

"EMEKLİ AÇKEN, ÖĞRETMEN TAYİN EDİLMEMİŞKEN, UMUTSUZ GENCİN HALİ EKONOMİNİN KALBİDİR"

İkincisi 100 bin öğretmen tayin edeceğiz diye herkes söyledi. İktidar oldunuz unuttunuz. 100.000 öğretmen tayinini yapacaksın. O öğretmenleri sen yetiştirdin, o okulları sen açtın istihdam etmek görevin senin. Meslektaşlarıma bu 100.000 atamayı yaptın, yapmıyorsan bütün meslektaşlarımın oyuna talibim. 100.000 öğretmeni nasıl tayin ettiriyorum görün.

Bir de mülakatı kaldıracaktın. Hepimiz söyledik. Mülakatlardaki torpili ortadan kaldıracaksın. Bu 3 konuyu sürekli konuştuğum için yoldaş medyada da candaş medyada da kardeş medyada da benimle dalga geçtirler. “Meral Hanım da hiç ekonomi konuşmuyor, hep emekli konuşuyor” dediler. Emekli açken, öğretmen tayin edilmemişken, umutsuz gencin hali ekonominin kalbidir.