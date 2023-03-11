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  • Akşener Gökhan Zan'a sarıldı... Ağlamamak için kendini zor tuttu ‘Oğlum sen bizi ayağa kaldırdın’

Akşener Gökhan Zan'a sarıldı... Ağlamamak için kendini zor tuttu ‘Oğlum sen bizi ayağa kaldırdın’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay'daki depremin ilk günden itibaren Volkan Demirel ile birlikte ardıma koşan, yetkililere yardım için çağrıda bulunan Gökhan Zan ile görüştü.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 19:57
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Akşener Gökhan Zan'a sarıldı... Ağlamamak için kendini zor tuttu ‘Oğlum sen bizi ayağa kaldırdın’

Akşener Gökhan Zan'a sarıldı... Ağlamamak için kendini zor tuttu ‘Oğlum sen bizi ayağa kaldırdın’
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Akşener, Gökhan Zan'a sarılarak, "oğlum sen bizi ayağa kaldırdın" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 34 gün geçti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bugün Hatay'a giderek, depremzedelerin sorunlarını dinledi.

Akşener, çadırkentte okul olarak kullanılan çadıra gitti, çocuklarla vakit geçirdi.

Akşener daha sonra İYİ  Parti tarafından İskenderun’da kurulan sahra hastanesini ziyaret etti.

Akşener’e İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez eşlik etti.

Burada eski futbolcu Gökhan Zan ile karşılaşan Akşener, Zan'a sarılarak "oğlum sen bizi ayağa kaldırdın" dedi. Akşener'in ağlamamak için kendini tuttuğu ise gözlerden kaçmadı.

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