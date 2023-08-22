Akşener, İsveç'te Kuran-ı Kerim'in yakılmasının ardından Stockholm Mahkemesi'ne başvuran İYİ Partililerle bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti İsveç Dış Temsilciliği Başkanı Sibel Kırpıcı, İYİ Parti İsveç Dış Temsilciliği Kadın ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Sibel Kocagözoğlu ve İYİ Parti İsveç Dış Temsilciliği Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Haki Korkmaz'ı makamında kabul etti.

"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDECEĞİM"

İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı Ayyüce Türkeş ile İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Eski Başkanı Rıdvan Uz'un da hazır bulunduğu görüşmede Akşener, süreci yakından takip edeceğini söyledi.

İsveç’te son olarak haziran ayında Kuran-ı Kerim yakılmış, olay büyük tepki çekmişti.