Akşener, İYİ Parti yöneticisi Çamlıgüney'in cenazesine katıldı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren İYİ Parti İstanbul yöneticisi Edip Çamlıgüney'in cenazesine katıldı.

Akşener, İYİ Parti yöneticisi Çamlıgüney'in cenazesine katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Edip Çamlıgüney'in cenazesine katıldı.

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden İYİ Parti İstanbul teşkilatında STK'lardan sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcısı Edip Çamlıgüney son yolculuğuna uğurlandı.

aksener.jpgİkindi namazını müteakip Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de katıldı. (DHA)

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