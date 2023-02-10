Meral Akşener: Millet devleti enkazdan çıkarıyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremde 10 ilde yıkım yaşandı. Depremzedeleri ziyaret eden İYİ Parti lideri Meral Akşener "Şimdi devlet ve vatandaşın sesini buluşturduk ama artık vatandaşın sesini duyurmak durumundayız. Nasıl 15 Temmuz'da millet devleti sokaktan topladıysa, şimdi de devleti enkazın altından çıkarıyor." diye konuştu.

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından bir yandan arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir yandan da depremzedelerin ihtiyaçları için başlatılan dayanışma sürdürüyor.

Bölgedeki ekiplerin zor koşullara rağmen canla başla çalıştığını aktaran Sözcü Gazetesinden Deniz Zeyrek, Pazarcık, Kahramanmaraş ve Elbistan'da depremzedeleri ziyaret eden İYİ Parti lideri Meral Akşener'e gözlemlerini sordu.

“Bir büyük beceriksizlikle karşı karşıyayız” diyen Akşener ve Zeyrek'e şöyle konuştu:

– En ciddi kurumların 15 Temmuz'da nasıl sokaktan toplandığını gördük. Devleti FETÖ'ye teslim etmişler. 15 Temmuz'dan ders alındığını sanmıştık. Bunun olmadığını anladık. Bu deprem bunu açığa çıkardı. Bu depremden alınacak çok ders var.

– Bu arkadaşlar kurumları ele geçirelim derken kurumları çürütmüşler. Bugüne kadarki tüm hataların tek sorumlusu Sayın Erdoğan'dır.

– Dün onun bunun üzerine yıktığını bugün başkasına yıkmanın yolu yok!

– Kocaeli depremini ailemle yaşadım. Asker çok erken saatte lojistik destek sağladı. Akrabalarımdan 14 kişi öldü. 40 günde konteyner kenti kurduk. 1 yıl içinde insanlar evlerine geçti.

– Arkadaşlarımı deprem bölgesine gönderdim. Gelen bilgiler doğrultusunda Erdoğan'ı aradım. Hipotermiyi onlar bana söyledi. Bölgedeki öncelik ısınmaydı. Elektrik olmadığı için tüplü ısınma gerekiyordu. O da Demirören'e talimat vermiş. Dün kendisi söyledi hallolduğunu. Bir kişinin kurtulması için çalmayacağım kapı yoktur. O nedenle Erdoğan'ın kapısını çaldım.

"MİLLET, DEVLETİ ENKAZDAN ÇIKARIYOR"

– Bu yapılan işlerin eksikliğini aksaklığını yanlışlığını görmememiz anlamına gelmiyor. Ben 72 saat boyunca sustum. Bölgeye gitmedim. Çalışmalara mâni olmak istemedim ama artık 72 saat doldu. Şimdi devlet ve vatandaşın sesini buluşturduk ama artık vatandaşın sesini duyurmak durumundayız. Nasıl 15 Temmuz'da millet devleti sokaktan topladıysa, şimdi de devleti enkazın altından çıkarıyor.

– Her şeye rağmen seçimleri iptal edemeyeceğini düşünüyorum. Seçim zamanında yapılabilir. Biz siyasetçiler seçimlerin yapılmasını sağlamak zorunda olan bir konumdayız. 14 Mayıs'a yetişmeyebilir anlarım. Ancak 18 Haziran'da seçim yapılması lazım.