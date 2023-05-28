Akşener, seçim sonuçlarını takip etmek üzere parti genel merkezine geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Millet İttifakı'nın mensubu olan bütün müşahitler, sandık başkanları son ana kadar sandıklarının başında kalmalıdırlar." dedi.

Akşener, seçim sonuçlarını takip etmek üzere parti genel merkezine geldi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Akşener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda sandıkların kapanmasının ardından İYİ Parti Genel Merkezi önünde basın mensuplarının sorunlarını yanıtladı.

Seçime ilişkin dileklerini ifade eden Akşener, "Bu seçimlerin önce aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Çünkü onların kararı neticesinde bir sonuç ortaya çıkacak. Elbette ki temennimiz bu kararın, bu ucube sistemin değişmesi yönünde çıkmasına dair umudumuz, inancımız, temennimiz var." diye konuştu.

Sandık görevlilerine çağrıda bulunan Akşener, "Millet İttifakı'nın mensubu olan bütün müşahitleri, sandık başkanları son ana kadar sandıkların başında kalmalıdırlar. Herhangi bir yorgunluk belirtisi, herhangi bir problem yaşandığında da hangi partiye mensuplarsa o partinin mutlaka ilgililerini aramalıdırlar." ifadelerini kullandı.

Sandık görevlilerin sandıkları terk etmemesi yönünde çağrı yapan Akşener, "Özellikle gençlerden çok müşahit vardı. Onların özellikle ve özellikle kalıp o motivasyonlarını yüksek tutmalarını rica ediyorum." dedi.

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