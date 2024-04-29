Fatih Altaylı öğrencilere satılan telefonlardaki oyunu açıkladı. 'Çocukların parasına mı göz diktiniz?'

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Altaylı öğrencilere satılan telefonlardaki oyunu açıkladı. 'Çocukların parasına mı göz diktiniz?'
Vergisiz telefonlarda paraların geri ödenmediği iddialarına yönelik açıklamalarda bulunan Fatih Altaylı, "Devleti yönetenlerin halkı dolandırmasına alışmıştık da, artık öğrencileri dolandırmayın ya ayıptır. Çocukların parasına mı göz diktiniz?” ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı son günlerde öğrencilere sunulan vergisiz telefon iddialarına yönelik kendi YouTube hesabından açıklamalarda bulundu.

Altaylı vergisiz telefonlarda paraların geri ödenmediği iddialarını hatırlatarak, yöneticilerin daha önce halkın parasını aldığını, halkı dolandırdığını belirterek bu duruma artık alışıldığını ancak öğrencilerin (çocukların) bari paralarına dokunulmaması gerektiğini söyledi.

"ÇOCUKLARIN PARASINA MI GÖZ DİKTİNİZ?

Altaylı'nın sosyal medyada viral olan sözleri şu şekildeydi:

“Devleti yönetenlerin halkı dolandırmasına alışmıştık da, artık öğrencileri dolandırmayın ya ayıptır. Çocukların parasına mı göz diktiniz? Emeklinin parasına göz diktiniz, dul ve yetimin parasına göz diktiniz, bir çoluk çocuk kalmıştı. Ona da göz diktiniz. Helal olsun.”

87.png

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP seçim beyannamesini açıklarken "Yüksek öğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız. Ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

İndirimli cep telefonu ve bilgisayar için başvurular da yapılmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre ise öğrencilere cep telefonu satış bedelinin yaklaşık yüzde 44.44'ü, bilgisayar cihazının ise yüzde 16.66'sının destek olarak verileceği açıklanmıştı.

Son Haberler
Almanya istihbaratı Çin casuslarını yakaladı Dünya
Almanya istihbaratı Çin casuslarını yakaladı
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu Yerel Haberler
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu
Türk Milli Takımı 14 madalyayla dünya şampiyonu oldu Gündem
Türk Milli Takımı 14 madalyayla dünya şampiyonu oldu
Elektrikli ısıtıcı can aldı Gündem
Elektrikli ısıtıcı can aldı
Federasyondan flaş Süper Lig kararı. 36. haftadan itibaren uygulanacak Spor
Federasyondan flaş Süper Lig kararı. 36. haftadan itibaren uygulanacak
İki otomobil çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı Gündem
İki otomobil çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı
Capri Adası sakinleri turistlerden şikayetçi Dünya
Capri Adası sakinleri turistlerden şikayetçi