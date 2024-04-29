Fatih Altaylı öğrencilere satılan telefonlardaki oyunu açıkladı. 'Çocukların parasına mı göz diktiniz?'

Fatih Altaylı son günlerde öğrencilere sunulan vergisiz telefon iddialarına yönelik kendi YouTube hesabından açıklamalarda bulundu.

Altaylı vergisiz telefonlarda paraların geri ödenmediği iddialarını hatırlatarak, yöneticilerin daha önce halkın parasını aldığını, halkı dolandırdığını belirterek bu duruma artık alışıldığını ancak öğrencilerin (çocukların) bari paralarına dokunulmaması gerektiğini söyledi.

"ÇOCUKLARIN PARASINA MI GÖZ DİKTİNİZ?

Altaylı'nın sosyal medyada viral olan sözleri şu şekildeydi:

“Devleti yönetenlerin halkı dolandırmasına alışmıştık da, artık öğrencileri dolandırmayın ya ayıptır. Çocukların parasına mı göz diktiniz? Emeklinin parasına göz diktiniz, dul ve yetimin parasına göz diktiniz, bir çoluk çocuk kalmıştı. Ona da göz diktiniz. Helal olsun.”

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP seçim beyannamesini açıklarken "Yüksek öğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız. Ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

İndirimli cep telefonu ve bilgisayar için başvurular da yapılmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre ise öğrencilere cep telefonu satış bedelinin yaklaşık yüzde 44.44'ü, bilgisayar cihazının ise yüzde 16.66'sının destek olarak verileceği açıklanmıştı.