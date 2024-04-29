Apple açıkladı 'Telefonunuzu bu şekilde şarj etmeyin' Hepimiz yanlış biliyormuşuz

Kaynak: Haber Merkezi
Apple açıkladı 'Telefonunuzu bu şekilde şarj etmeyin' Hepimiz yanlış biliyormuşuz
Apple, iPhone cihazların nasıl şarj edilmesi gerektiğini açıkladı. Apple destek sayfasında yapılan paylaşımda iPhone cihazların gece boyu şarj edilmemesi gerektiği belirtildi.

Cep telefonları günlük hayatımızda artık adeta bir organımız haline geldi. Bununla beraber cep telefonlarımızı gün içerisinde sık sık şarja takıyoruz.

Birçok telefon kullanıcısı ise gün içerisinde cep telefonlarını kullanmasının ardından gece boyunca cep telefonlarını şarjda bırakıyor. Fakat zaman zaman haberlerini de duyduğumuz bu hareket dair Apple’den bir açıklama geldi.

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UYURKEN ŞARJA TAKMAYIN

Apple destek tarafından yapılan açıklamada telefonları gece boyunca şarj etmeme konusunda yeni bir uyarı yayınladı. Teknoloji devi, paylaştığı mesajda iPhone cihazların battaniye, yastık gibi yanma potansiyeli olan yanıcı maddelerin altında şarj edilmemesi gerektiği belirtiliyor.

Yapılan uyarıda kullanıcıların şarjda olan cihazların makinelerinin veya kablosuz şarj makinesinin üzerinde uyumaması gerektiği vurgulandı.

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Günümüzde çoğu telefonlarında bataryası lityum-iyondan oluşmakta. Bu teknolojini kullanıldığı bataryalarda şarj esnasında aşırı ısınmadan dolayı sorunların oluşabileceği belirtildi. Bu sebepten dolayı ise telefonların şarj esnasında açık bir alanda tutulması önerildi.

ORJİNAL CİHAZLAR KULLANIN

Yapılan açıklamaların sonunda ise Apple marka cihazların elektrik çarpması ve yangın riskine karşın orijinal ürünlerin kullanılması gerektiği “Made for iPhone” sertifikasına ait makinelerin kullanılmasını önerdi.

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