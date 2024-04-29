Tekirdağ'daki yangında aile faciası!

Kaynak: DHA
Tekirdağ'daki yangında aile faciası!
Tekirdağ'da evde çıkan yangında, 3 yaşındaki Cihangir öldü, ağabeyi ağır yaralandığı bildirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ev yangınında üç yaşındaki Cihangir Taşdelen yaşamını yitirdi, beş yaşındaki ağabeyi Enver Taşdelen ise ağır şekilde yaralandı.

Yangın, Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'nde bulunan beş katlı bir binanın birinci katında başladı.

Torunları Cihangir ve Enver'i evde tek başına bırakarak dışarı çıkan babaanne Cahide Taşdelen'in ardından, henüz sebebi tespit edilemeyen bir yangın çıktı ve daire yoğun duman altında kaldı.

Dumanları fark eden çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu, dumanlar içinde baygın bulunan kardeşler dışarı çıkarıldı.

Kontroller sonucunda Cihangir Taşdelen'in hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Enver Taşdelen'in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Cihangir Taşdelen'in bedeni, hastanenin morguna yerleştirildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından, savcı ve polis ekipleri evde inceleme yaptı.

Yangın sırasında çocukların annesinin işte olduğu ve bakımının babaanneleri tarafından yapıldığı öğrenildi. Yangınla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.

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