Akşener’den oy kullanmak istemeyen vatandaşa.”Bizi güçlendirin ki şapkayı herkes önüne koyup baksın”

Kaynak: Haber Merkezi
Akşener’den oy kullanmak istemeyen vatandaşa.”Bizi güçlendirin ki şapkayı herkes önüne koyup baksın”
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlerde oy kullanmayacağını belirten bir vatandaşa, ”Bizi hiç denemediniz. Tayyip Erdoğan düşmanlığı bir tarafta CHP düşmanlığı bir tarafta. Bunu bitirmemiz lazım. Bizi güçlendirin ki şapkayı herkes önüne koyup baksın. Çok samimi söylüyorum bunu” ifadelerini kullandı.

Mert Sertkale Ankara / YENİÇAĞ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim çalışmaları kapsamında Ankara Çankaya’daydı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım, Çankaya Belediye Başkan Adayı Osman Topal ve partililerin eşlik ettiği Akşener, vatandaş ve esnaf ile bir araya geldi.

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“BİZİ GÜÇLENDİRİN Kİ ŞAPKAYI HERKES ÖNÜNE KOYSUN”

Girdiği bir esnafta oy kullanmayacağını belirten esnafı ikna etmeye çalışan Meral Akşener, “Bizi hiç denemediniz. 2014’te yapılan bu referandum ile biz tek adam sistemine geçtik. Bu sisteme sizin gibi dürüst bir insanı oturtalım bir yıl sonra denge bozulur. Dolasıyla öncelikle bu sistemi değiştirmek lazım. Bir de ittifakı dayattı bu sistem. Mecbursun ittifak olmaya. İttifak olunca da kaybolup gidiyorsun. Dilin kayboluyor, sizinle ilgili rekabet kayboluyor” ifadelerini kullandı.

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Şuan ki sistemin düşmanlık üzerine kurulduğunu belirten Akşener, “Tayyip Erdoğan düşmanlığı bir tarafta CHP düşmanlığı bir tarafta. Bunu bitirmemiz lazım. Bizi güçlendirin ki şapkayı herkes önüne koyup baksın. Çok samimi söylüyorum bunu” ifadelerini kullandı.

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