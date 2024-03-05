Meral Akşener Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti. 'Allah o acıyı dindirmeyi bize nasip eder inşallah'

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Meral Akşener Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti. 'Allah o acıyı dindirmeyi bize nasip eder inşallah'
İYİ Parti lideri Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Ankara’da, esnaf ziyareti öncesi Muhsin Yazıcıoğlu’nun mezarını ziyaret etti.

Mert Sertkale - Ankara / YENİÇAĞ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim çalışmaları kapsamında Ankara Altındağ’daydı. Ankara Milletvekili ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Afyonkarahisar Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun ve partililerin eşlik ettiği Akşener, vatandaş ve esnaf ile bir araya geldi.

Programına Muhsin Yazıcıoğlu’nu kabri başında ziyaret ederek başlayan Akşener, dua ettikten sonra; “Ölümündeki o kocaman soru işareti çözmek bizlere nasip olur, İnşallah Furkan’ın şahsında bütün ailesinin bu çektiği, bu bilinmezlikten oraya çıkan o ekstra acıyı dindirmek bize nasip olur. Rahmetli Muhsin Başkan çok yakın bir arkadaşımdı. Yani kardeş gibiydik. Allah o acıyı dindirmeyi bize nasip eder inşallah. Bizi vesile kılar inşallah. Mekânı cennet olsun. Ruhu şad olsun. Sevenlerine tekrar baş sağlığı ve sabır diliyorum” dedi.

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EMEKLİLER GEREKEN CEVABI VERECEKTİR

"Bütün emekliliklere seyyanen 11 bin TL zam yapılması gerekiyor. En düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olması gerekiyor. Şu anda bayramda verilecek olan ikramiyenin 7 bin TL olması gerekiyor. Ben bunu söylemeye devam edeceğim; çünkü Türkiye’nin parası var. İtibardan tasarruf olmaz mevzusunda var, Suriyelilere harcanan parada para var, bazı yandaşların vergilerinin silinmesi esnasında para var; ama nedense emeklilere para bulunamıyor. Bu dediklerimiz yapılmadığı takdirde iktidarı cezalandırmaya davet ediyoruz. İktidar hizmet etmek zorunda aksi takdirde emekliler gerekli cevabı verecektir."

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