Akşener’den 'pankartlarımız engelleniyor' açıklaması. ‘Saray sansürüne belediye sansürüne mecbur değilsin’

Kaynak: Gazete Duvar
Akşener’den 'pankartlarımız engelleniyor' açıklaması. ‘Saray sansürüne belediye sansürüne mecbur değilsin’
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin pankartlarının Ankara, İstanbul ve İzmir'de asılmasına engel olunduğunu belirterek, "Saray sansürüne, belediye sansürüne mecbur değilsin" dedi.

Partilerin yerel seçim çalışmaları tüm hızıyla devam ederken İYİ Parti; Ankara, İstanbul ve İzmir'deki seçmenlerine duyuruda bulundu. Duyuruda partinin seçim pankartlarının asılmasının engellendiği söylendi.

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İYİ Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Normal şartlar altında, bu sabah uyandığınızda sokaklarda bu boş billboardları değil, İYİ Parti olarak başlattığımız seçim ön kampanyamızın billboardlarını görecektiniz. Ama ne yazık ki; billboardlarımızı asması için anlaşmış olduğumuz şirket, birkaç gündür İstanbul'dan almış olduğu telefonların yoğun baskısına daha fazla dayanamamış... Kampanyamızın içeriğini görenler, büyük bir telaş içerisinde engel olmak istemiş. Ancak bunu yapanlar bir şeyi unutmuşlar… Bizim hangi şartlarda kurulan bir parti olduğumuzu unutmuşlar... İYİ Parti olarak biz 6 yıldır; birçok engele, birçok sansüre ve birçok korku duvarına karşı mücadele ettik. Ama bu sefer ne öğrendik biliyor musunuz? Ülkemizde, milletimizin vermiş olduğu yetkiyle elde ettiği kaynakları, bir korku aracı olarak kullanma anlayışı sadece iktidarın şahsına münhasır değilmiş... İktidarın kurmuş olduğu istibdat rejimiyle sözde mücadele eden ana muhalefet partisi; İktidarın baskıcı taktiklerini kopyalayan, kötü bir taklidine dönüşmüş... Demokrasi neferliği, işin ucu kendilerine dokunana kadarmış... Nezaket timsalliği, köprüyü geçinceye kadarmış... İşte bu vesileyle tüm ilgililere duyurulur: Biz iktidar eliyle uygulanan sansüre direndik, belediyelerden gelen sansüre hayli hayli direniriz! Biz iktidarın kendisine boyun eğmedik, taklidine hiç eğmeyiz! Elinizden geleni ardınıza koymayın! Aziz Türk Milleti'nin takdirine sunarız…"

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AKŞENER: SARAY SANSÜRÜNE DE BELEDİYE SANSÜRÜNE DE MECBUR DEĞİLSİN!

Partisinin paylaşımını alıntılayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz İYİ Parti’yiz! Kurulduğumuz günden bugüne iktidarın kendisine boyun eğmedik, evelallah taklidine hiç boyun eğmeyiz. Saray sansürüne de belediye sansürüne de #mecburdeğilsin!" diye yazdı.

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