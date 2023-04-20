Akşener'den 'Sinan Ateş' yemini

İYİ Parti lideri Meral Akşener ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya'da Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitingde halka seslendi. Akşener, Mansur Yavaş ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek sahneye birlikte çıkarak vatandaşları selamladıktan sonra ilk konuşmayı Başkan Böcek yaptı.

Böcek, “İnşallah 14 Mayıs'ta Türkiye'mizde yepyeni güzel günler göreceğiz. CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı, ablamız Meral Akşener'i ve diğer mevkidaşlarımızı yardımcısı olarak göreceğiz" dedi.

Antalyalılara seslenen Meral Akşener, "Tam 21 yıldır onu onunla, bunu bununla kavga ettiren, doğduğu yerden dolayı, o dil, kıyafet ve davranış üzerinden hakaret edilen ve hiçbirimizin hiçbir yerde olmaması için tavır konulan bir siyasi tavrın ve dilin inşallah 14 Mayıs akşamında attaya gideceği, Recep Bey ve arkadaşlarının cumhurbaşkanlığı makamından saygıyla uğurlandığı, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da alkışlarla o makama oturduğu bir gün yaşayacağız" dedi.

'SİZ İŞTE KAFAYI BÖYLE YEDİNİZ'

Hakaretler ve iftiralar atıldığını anlatan Akşener, “Aynı anda hem FETÖ'cü, hem ateist, hem kafir ilan ettiler, ben ki hacıyım, 7 yaşından beri 5 vakit namazımdayım. Ama velakin beni kafir ilan ettiler, aynı anda FETÖ'cü, PKK'lı ilan ettiler ama Diyarbakır, Urfa, Van'a gittiğimde de gayrimeşrucu ilan ettiler. Ulan manyaklar hem ateist, hem kafir, hem FETÖ'cü, hem faili meçhulcü, hem de PKK'lı olunur mu? Siz işte kafayı böyle yediniz. Doyasıyla kişi kendinden bilirmiş, kendinden" dedi.

'BİZATİHİ BEN SORACAĞIM'

İstanbul seçiminin iptalini hatırlatan Akşener, “Eğer 13 bin 500 oy farkını kabul etmez, 'mutlaka bir şey olmuştur, olmasa bile olmuştur' dersen, bu aziz millet iradesine el sürdürmez, döner öyle bir Osmanlı tokadı atar ki, feleğinizi şaşırırsınız. 13 bin 500 fark yerine güzel İstanbullu, oranın siyasetçisi olmaktan gurur duyduğum İstanbul 805 bin fark attı. Ama neler yapıldı, Kandil'in teröristini TRT'ye çıkardılar, bebek katilinin mektubunu okuttular. Sinan Ateş'in katilini bulamayanlar, Sinan Ateş'i öldürtenin kim olduğunu bulamayanlar, o cinayeti, o katledilmeyi örtenler, bizatihi ben soracağım ben" dedi.

SİNAN ATEŞ YEMİNİ ETTİ

'Başbakan' sloganları sonrasında Akşener, “Öyle bedava başbakanlık yok. Evet ben başbakan olmaya talibim ama onunla bununla, abidik gubidik işlerle, pazarlık yaparak değil, sizin helal oylarınızla birinci parti çıkacağız ve başbakan olacağım. Çok çalışacaksınız. O oyları aldıktan sonra Sinan Ateş kardeşimin kızları Bengü Su ve Banu Çiçek'in, Ayşe Ateş'in kalbini serinletmek, gözyaşlarını silmek için o katilleri bulmak benim boynumun borcudur. Ahdolsun, şart olsun, yemin olsun ki nereye kaçmışlarsa oradan bulup çıkarmak benim görevim olacaktır. Dolayısıyla bugün Sinan'ın katilini bulmayanlar, onun üstünü örtenler, bebek katilinin mektubunu okuttular. Diğerleri de çıktı dedi ki, 'Bu mektup dikkate alınmalıdır.' Şimdi bizi çeşitli şekillerde suçluyorlar. Hadi oradan be, hepimizin yüzünü yere eğdiniz. Benim arkadaşlarım var aranızda, eğilmedi mi? Yüzünüz, gözünüz yere eğilmedi mi? Biz kaldıracağız, ben kaldıracağım, gökyüzüne bakacağız inşallah. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Bu arkadaşlar o kadar bedavacılığa, yandaş kayırmaya alıştılar ve ekonomiyi o kadar berbat ettiler ki bu seçime giderken de oculuk buculuk üzerinden devam ettirmeye çalışıyorlar ama millet yemiyor" ifadelerini kullandı.