Akşener'den Sultanbeyli'de esnaf ziyareti

İstanbul / Başak Canıtez-Yeniçağ

İYİ Parti lideri Meral Akşener, yerel seçimlere 1 gün kala Sultanbeyli’nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Akşener burada partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu ve Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Fatih Karataş ile birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdi, adaylarına oy istedi. Dükkân dükkân gezen Akşener’e Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Fatih Karataş’ın annesi de eşlik etti, oğluna oy istedi.

"MÜŞTERİYİ MEMNUN ETMEK ESASTIR"

Akşener ise esnafa, “Biz sadece talep ederiz. Sen benim müşterimsin. Müşteriyi memnun etmek esastır. Memnun edip, edemediğimize bağlı. Biz talep edeniz, talep ederken nazik olmak zorundayız. Çünkü müşteri velinimet. Bunu biz oturtturabilirsek Türkiye kurtulur. Asıl mevzu bu.” şeklinde cevap verdi.

"HALKI GERÇEKTEN DUYUN!"

Bir giyim mağazası çalışanı ise Akşener’e Pendik’ten iş için geldiğini ve otobüs seferlerinin seyrek olması nedeniyle işe geç kaldığını anlatarak, “Halkı gerçekten duyun. Boş vaat vermeyin artık. Biz çok yorulduk çünkü. Her gelen boş vaatler veriyor.” dedi.

Sultanbeyli’de ziyaretlerini tamamlayan Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Tuzla’ya geçti.