Akşener'in bir yardımcısı daha CHP'ye katılıyor! Rozetini Özgür Özel takacak

Kaynak: Haber Merkezi
Akşener'in bir yardımcısı daha CHP'ye katılıyor! Rozetini Özgür Özel takacak
İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'in yardımcılığını yapan bir isim daha CHP'ye katılıyor.

İYİ Parti'de daha önce görev almış üst düzey isimler geçtiğimiz günlerde CHP'ye katılmış, rozetlerini Genel Başkan Özgür Özel takmıştı.

a1.jpg

İYİ Parti eski Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu ile Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevinç Atabay partilerinden istifa ederek CHP'ye katılmıştı.

s1.jpg

İYİ Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem’in bugün CHP Grup Toplantısı’nda partiye katılacağı iddia edildi.

Erdem’in rozetini Özgür Özel takacak.

be1.jpg

Eski İYİ Partili Bahadır Erdem, 3 gün önce X hesabından, “Ülkemizde siyaset yumuşama dönemine girmiş görünüyor. Çünkü yerel seçimler ile AKP oy oranında CHP’nin ardından ikinci parti. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Hiç bir zalim iktidar milletin önünde duramaz” ifadelerini kullanmıştı.

be2.jpg

BAHADIR ERDEM İYİ PARTİ’DEN NEDEN İSTİFA ETMİŞTİ?

İYİ Parti’nin yerel seçimlerde “Hür ve Müstakil” girme politikasına karşı çıkan Erdem, “2024 yerel seçimlerinde aday çıkarma kapsamına tüm illerin alınması ısrarı maalesef İstanbul ve Ankara’nın muhalefette kalmasını riske atmakta ve son dönemde Anayasa hususunda bilinçli olarak yaratılan büyük devlet krizini de göz önüne bulundurduğumuzda hukuk tanımaz AKP rejimi için yeni fırsatlar doğurmaktadır. Bu çerçevede, İYİ Parti’ye katıldığım günden bu yana hedefi yirmi bir yıldır devam eden bu iktidarı değiştirmek olan, ülkemizde yeniden demokrasi ve hukuk devletinin sağlanmasını amaçlayan bir siyasetçi, bir hoca ve bir hukukçu olarak mevcut kazanımların riske atılmasını kabul etmem mümkün değildir” demişti.

İlgili Haberler
Murat Batı: Haziran’da iki yeni vergi geliyor
Son Haberler
SAP Türkiye iş ortaklarını ödüllendirdi Ekonomi
SAP Türkiye iş ortaklarını ödüllendirdi
Murat Batı: Haziran’da iki yeni vergi geliyor Ekonomi
Murat Batı: Haziran’da iki yeni vergi geliyor
TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin tüm programları yüksek puanla akredite edildi Ekonomi
TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin tüm programları yüksek puanla akredite edildi
Angelina Jolie’den ilham alan 'kalp yüzler' trendi Türkiye’de Ekonomi
Angelina Jolie’den ilham alan 'kalp yüzler' trendi Türkiye’de
Hakan Fidan’ın konuşması dünyayı yerinden hoplattı: Gerekirse zor kullanacağız Gündem
Hakan Fidan’ın konuşması dünyayı yerinden hoplattı: Gerekirse zor kullanacağız
Nijerya'da mayınlı saldırı: 7 ölü Dünya
Nijerya'da mayınlı saldırı: 7 ölü