Akşener'in bir yardımcısı daha CHP'ye katılıyor! Rozetini Özgür Özel takacak

İYİ Parti'de daha önce görev almış üst düzey isimler geçtiğimiz günlerde CHP'ye katılmış, rozetlerini Genel Başkan Özgür Özel takmıştı.

İYİ Parti eski Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu ile Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevinç Atabay partilerinden istifa ederek CHP'ye katılmıştı.

İYİ Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem’in bugün CHP Grup Toplantısı’nda partiye katılacağı iddia edildi.

Erdem’in rozetini Özgür Özel takacak.

Eski İYİ Partili Bahadır Erdem, 3 gün önce X hesabından, “Ülkemizde siyaset yumuşama dönemine girmiş görünüyor. Çünkü yerel seçimler ile AKP oy oranında CHP’nin ardından ikinci parti. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Hiç bir zalim iktidar milletin önünde duramaz” ifadelerini kullanmıştı.

BAHADIR ERDEM İYİ PARTİ’DEN NEDEN İSTİFA ETMİŞTİ?

İYİ Parti’nin yerel seçimlerde “Hür ve Müstakil” girme politikasına karşı çıkan Erdem, “2024 yerel seçimlerinde aday çıkarma kapsamına tüm illerin alınması ısrarı maalesef İstanbul ve Ankara’nın muhalefette kalmasını riske atmakta ve son dönemde Anayasa hususunda bilinçli olarak yaratılan büyük devlet krizini de göz önüne bulundurduğumuzda hukuk tanımaz AKP rejimi için yeni fırsatlar doğurmaktadır. Bu çerçevede, İYİ Parti’ye katıldığım günden bu yana hedefi yirmi bir yıldır devam eden bu iktidarı değiştirmek olan, ülkemizde yeniden demokrasi ve hukuk devletinin sağlanmasını amaçlayan bir siyasetçi, bir hoca ve bir hukukçu olarak mevcut kazanımların riske atılmasını kabul etmem mümkün değildir” demişti.