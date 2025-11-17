İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin dün Şişli'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul İl Kongresi'nin açılışında açıklamalarda bulundu.

Kuşkusuz, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nun en dikkat çekici sözleri şöyleydi:

“Bu partiyi kuran irade yok sayılamaz. Açık olarak söylüyorum, benim Sayın Kurucu Genel Başkanım Meral Akşener'le arama hiç kimse giremez, herkes bunu böyle bilsin.”

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, parti içindeki bir takım tartışmaların sosyal medyaya yansıdığını gördüğünü ifade ederek “Çok da iyi bir sosyal medya izleyicisi değilim ama orada tartışmaların hangi boyutlara taşındığını görüyorum. Benim bu partinin geçmişiyle hiçbir problemim yok, olamaz. Bu partiyi kuran irade yok sayılamaz. Açık olarak söylüyorum, benim Sayın Kurucu Genel Başkanım Meral Akşener'le arama hiç kimse giremez, herkes bunu böyle bilsin” diye konuştu.

Peki, neydi bu İYİ Parti’nin kongre sürecindeki Meral Akşener tartışması?

İstanbul Kongresi’nde İstanbul'un mevcut İl Başkanı Yücel Coşkun ile Meral Akşener'e yakınlığıyla bilinen İmren Nilay Tüfekçi başkanlık için yarıştı.

Meral Akşener’in Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapıp “İmren benim kızım gibi kızıma sahip çıkın” dediği İmren Nilay Tüfekçi…

İmren Nilay Tüfekçi, İstanbul il başkanlığı için adaylığını koyduktan sonra ilçe ziyaretlerine başladı. Bu ilçe ziyaretlerinden fotoğraf ve videolar da sosyal medyada paylaşıldı.

İmren Nilay Tüfekçi’nin bu ziyaretlerinde hem kendi konuşması hem de partilerin destek konuşmaları sosyal medyada paylaşıldı. Bu videoların bazılarında İYİ Parti İstanbul teşkilatının “çalışmadığı” imaları parti içinde tepki çekti.

'AKŞENER’İN ELİ' BURAK AKBURAK SAHNEDE

İYİ Parti’de “Akşener kazanını” kaynatan isim sadece İmren Nilay Tüfekçi değildi. İstanbul kongresinde tartışılan isim, Meral Akşener’in sözcülüğü yapan Burak Akburak’tı.

Meral Akşener, siyasette deprem etkisi yaratan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan görüşmesinden sonra Burak Akburak, İYİ Parti milletvekili olmasına ve İYİ Parti’nin yeni lideri Müsavat Dervişoğlu olmasına karşılık, İYİ Parti kimliğiyle geçen yılki bu görüşmenin sözcülüğünü üstlenmişti.

Ve ne demişti Burak Akburak: “Akşener devlet için göreve hazır. Akşener'i bundan sonra sık sık göreceğiz.”

Meral Akşener manifestosu okuyan Burak Akburak kulislere göre Akşener’in kızı İmren Nilay Tüfekçi için İstanbul kongresinde birtakım görüşmeler yaptı.

Buna göre, uzun süredir partide Akşener'in özel temsilcisi gibi hareket eden Burak Akburak bu kez İstanbul’daki 3 ilçe başkanına Meral Akşener’in “İmren Nilay Tüfekçi’yi destekleyin” mesajını götürdü.

HEDİYE PAKETLERİ, KÖFTELER…

Mesajlar geldi ve Akşener’e yakın isimler de İmren Nilay Tüfekci’ye destek telefonları ancak olmadı.

İYİ Parti İstanbul delegeleri bu kez İmren Nilay Tüfekci’nin hediye paketleri, kongre salonundan taşan pankartları ve köfte ekmekleriyle muhatap oldu. Ancak yine de İYİ Parti İstanbul delegeleri, koltuğu İmren Nilay Tüfekci’ye vermedi.

Belki de İYİ Parti İstanbul delegelerini hediye paketlerinden, köfte ekmeklerden ve göz alıcı pankartlardan daha çok etkileyen bir şey oldu.

Hatırlayalım…

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, İstanbul kongresinde herkesin gözünden kaçan bir mesaj vermişti.

Medya ve siyaset, Dervişoğlu’nun konuşmasından şunu aldı: “Açık olarak söylüyorum, benim Sayın Kurucu Genel Başkanım Meral Akşener'le arama hiç kimse giremez.”

Peki, bu cümleden önce ne dedi, İYİ Parti lideri Dervişoğlu?

“Partimizin, 44 milletvekiliyle geldiği Parlamentoda bugün 29 kişiyiz. 15 arkadaşımız partisinden istifa etti. Bir tanesini bile kararından vazgeçirebilmek için bir tek cümle bile kurmadım çünkü siyaset gidenlerle değil kalanlarla yapılır.”

Evet, siyaset gidenlerle değil kalanlarla yapılır!