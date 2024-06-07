Akşener’in yeni yol haritası belli oldu. Dikkat çeken Kılıçdaroğlu detayı

Kaynak: Hürriyet
Akşener’in yeni yol haritası belli oldu. Dikkat çeken Kılıçdaroğlu detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe’de yaptığı görüşme tepki çeken İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener’in yeni yol haritası ortaya çıktı. İşte detaylar...

İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin yankıları devam ediyor.

İçeriği açıklanmayan görüşme spekülasyonlara yol açarken, görüşmeyi değerlendiren Hürriyet yazarı Hande Fırat, bugünkü yazısında, Akşener'in yol haritasına ilişkin çarpıcı bir iddiayı ortaya attı.

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"KİMSEYE SÜRPRİZ OLMASIN"

Fırat, Akşener'in uzun bir süredir Erdoğan ve Bahçeli ile sorunlu diyaloglarının bittiğine dikkat çekerek, her iki liderin de Akşener’in partisinin başında kalmasını istediğini vurguladı.

Akşener'in partisine de kırgın olduğuna değinen Fırat, "Milli birlik gerektiren konularda, sistemin eksiklerinin giderilmesinde, anayasa yapım sürecinde Akşener’i de sahnede görmek kimseye sürpriz olmasın” dedi.

"ÇALIŞMALARINI OFİSTEN SÜRDÜRECEK"

Aldığı duyumu köşesinde açıklayan Fırat, “Benim duyduğum, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mustafa Kemal Mahallesi’nde tuttuğu ofis gibi Akşener de Ankara’da Cinnah Caddesi’nde bir ofis kurarak, çalışmalarını oradan sürdürmeyi planlıyor" ifadelerine yer verdi.

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