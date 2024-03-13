Akşener'in ziyareti öncesi AKP'li belediyeden büyük saygısızlık

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Akşener'in ziyareti öncesi AKP'li belediyeden büyük saygısızlık
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugün Niğde'ye yaptığı ziyaret öncesi AKP'li belediye tarafından saygısızlık yapıldı. Akşener'in gelişi için yapılan düzenlemeler bu sabah saatlerinde belediye ekiplerince toplatıldı.

Şerafettin Çopur - Niğde / Yeniçağ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün saat 13:00 saatlerinde Niğde'ye bir ziyaret planlamıştı. Bu kapsamda İYİ Parti Niğde İl Teşkilatı tarafından dün geceden itibaren İl Başkanlığı binalarının da olduğu alan ile esnaf ziyareti yapacağı alanı bayraklarla, flamalarla süslendi.

GENEL BAŞKAN GELİYOR AMA ALAN SÜSLENDİRİLEMEDİ

Ancak İYİ Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, genel başkanlarının geleceği ve esnaf ziyaretleri yapacağı alan ve parti il teşkilatlarının bulunduğu alandaki yaptıkları bayrak süslemelerinin, bu sabah saatlerinde Niğde Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından toplatıldığı ve belediye ait fidanlık tabir edilen yere götürüldüğü iddia edildi.

whatsapp-image-2024-03-13-at-16-57-03-1.jpeg"KANUN TANIMAZLIK ZİRVE YAPTI"

Bu konu da İYİ Parti Niğde İl Başkanı Av. Hakan Tereci yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkanımızın karşılanacağı alanda yaptırdığımız süslemeler, Niğde Belediyesi çalışanlarınca kaldırılmıştır. Yapılan işlem yasadışıdır.

Kanun tanımazlığın zirve yaptığı bu dönemde vahim bir kanun tanımazlık örneği daha yaşanmıştır. Partimize ait bayrak ve flamalar belediye ye ait fidanlık diye tabir edilen yere götürüldüğü tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

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