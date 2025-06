Aksiyon yıldızı Antalya’da! Paylaşımlara doyamadı

Hollywood'un aksiyon yıldızı Jason Statham, tatil için Antalya’yı tercih etti. Antalya'nın gözde tatil beldesi Belek'te unutulmaz bir hafta geçiren ünlü oyuncu sosyal medya hesabından paylaşım yapmalara doyamadı.

“BU YERİ SEVİYORUZ”

Aksiyon filmlerinde kazandığı başarılarla tanınan bir sinema ikonu olan Britanyalı ünlü aktör paylaştığı fotoğraflara “Geri dönmek harika. Bu yeri seviyoruz" dedi.

Statham’ın paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada 330 binden fazla beğeni aldı.

JASON STATHAM KİMDİR?

Jason Statham, İngiliz aktör, yapımcı ve eski dalgıç. 26 Temmuz 1967’de Shirebrook, Derbyshire, İngiltere’de dünyaya geldi. Aksiyon filmleriyle tanınan ve sert, karizmatik karakterleriyle ün kazanan Statham, kariyerine profesyonel dalgıç olarak başladı. Dünyaca ünlü aktör İngiltere adına 1990 Commonwealth Oyunları’nda yüksek atlama dalında yarıştı.

Ünlü ismin oyunculuk kariyeri, 1998’de Guy Ritchie’nin Lock, Stock and Two Smoking Barrels filmiyle başladı. Ardından The Transporter serisi, Crank, The Expendables ve Fast & Furious gibi filmlerle aksiyon sinemasının önde gelen isimlerinden biri oldu. Fiziksel yetenekleri, dövüş sahnelerindeki becerisi ve minimalist oyunculuk tarzıyla dikkat çekti. Çoğu filminde kendi dublörlüklerini yaptı.

HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI

Jason Statham, ağırlıklı olarak sinema filmleriyle tanınsa da dizi projelerinde oldukça sınırlı bir varlığa sahip. Kendisi daha çok aksiyon filmlerinde başrol oynayan bir aktör olarak biliniyor ve dizilerde nadiren yer aldı.

Jason Statham’ın en çok bilinen sinema filmleri, aksiyon türünde ikonik rolleriyle öne çıkıyor. İşte en popüler ve tanınmış filmleri:

The Transporter (Taşıyıcı) Serisi (2002, 2005, 2008)

Statham, kurallara bağlı profesyonel bir sürücü ve kurye olan Frank Martin’i canlandırıyor. Seri, hızlı arabalar, dövüş sahneleri ve Statham’ın karizmatik performansıyla kült statüsüne ulaştı.

Crank (2006, 2009)

Chev Chelios rolünde, zehirlenen ve hayatta kalmak için adrenalin seviyesini yüksek tutması gereken bir tetikçiyi oynuyor. Çılgın temposu ve absürt aksiyonuyla dikkat çekiyor.

The Expendables (Cehennem Melekleri) Serisi (2010, 2012, 2014)

Sylvester Stallone liderliğindeki bu aksiyon serisinde, Statham paralı asker Lee Christmas’ı canlandırıyor. 80’ler ve 90’lar aksiyon yıldızlarını bir araya getiren seri, büyük ses getirdi.

Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998)

Statham’ın çıkış filmi olan bu Guy Ritchie yapımı suç-komedi, onu geniş kitlelere tanıttı. Bacon rolüyle dikkat çekti.

Snatch (2000)

Yine Guy Ritchie ile çalıştığı bu suç-komedi filminde Turkish karakterini oynadı. Brad Pitt ve Benicio Del Toro gibi isimlerle rol paylaştı.

Fast & Furious Serisi (2013-2021)

Fast & Furious 6, Furious 7, The Fate of the Furious ve Hobbs & Shaw filmlerinde Deckard Shaw’u canlandırdı. Seriye kattığı sert ve karizmatik karakterle büyük beğeni topladı.

The Mechanic (2011)

Statham, profesyonel bir suikastçı olan Arthur Bishop’i oynadı. 1972 yapımı filmin yeniden çevrimi olan bu yapım, aksiyon severler arasında popüler.

Safe (2012)

Eski bir kafes dövüşçüsü ve polis olan Luke Wright rolünde, bir kızı korumak için mafyaya karşı mücadele ediyor.

Homefront (2013)

Statham, kızını korumak için suç dünyasına karşı savaşan eski bir DEA ajanı Phil Broker’ı oynadı. Senaryo Sylvester Stallone tarafından yazıldı.

The Beekeeper (2024)

Son dönemdeki dikkat çeken filmlerinden biri olan bu yapımda, Statham bir intikam hikâyesinde eski bir ajanı canlandırıyor. Film, aksiyon sahneleriyle övgü aldı.