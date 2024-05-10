Aktivistler Tesla fabrikasını bastı

Almanyada bir grup sol tandaslı aktivist Tesla'nın Grünheide'de bulunan araba fabrikasının genişlemesine son verilmesini talebiyle baskın düzenledi. Filistin ve RAF bayraklarıyla yürüyüşe geçen grup fabrikaya yaklaşınca üzerinde "Kapitalizmi yıkın, geleceği yaratın!" sloganı atmaya başladı.

Alman hükümeti aralarında atlı birliklerinde bulunduğu yüzlerce polisi bölgeye sevk etti. Polisler aktivistlerden önce fabrikaya gelip ksavunma pozisyonunda beklemeye başladılar. Aktivistlerin polisin bütün ikazlarına rağmen yürüyüşe devam etmeleri sonucu polis, cop ve tazyikli su ile gruba müdahele etti.

Almanya'nın aşırı solcu örgütü Vulkangruppe bugünkü eylemin tüm sorumluluğunu üstlendiğini açıkladı. 2011'de kurulduğu bilinen Vulkangruppe'un radikal üyeleri o günden bu yana pek çok endüstriyel tesise baskınlar düzenlemiş ve adları pek çok kundaklama olayına karışmıştı. Vulkangruppe internet üzerinden yayınladığı bir mektupla bugün gerçekleştirilen eylemle Tesla'nın Gigafabrika adlı tesisinin tamamen yok edilmesinin amaçlandığını ilan etti. Mektupta Tesla şirketinin kurucusu Elon Musk "teknofaşist" olarak anıldı.

Grünheide köyündeki Tesla'nın araba fabrikası Gigafabrika, 2022 yılında açıldı. Avrupa'daki ilk ve tek Tesla fabrikası olan tesiste 11.500 kişi istihdam ediliyor. Fabrikada yılda yaklaşık 250.000 araç üretiliyor. Son günlerde bu rakamın 1 milyona çıkarılması için tesislerin büyültülmesi planlanıyor.

Tesla'nın Almanya'daki fabrikası daha önce de aktivistlerin hedefi olmuştu. Bu yılın başlarında Tesla fabrikasına elektrik sağlayan direkleri ateşe veren aktivistler, fabrikada elektrik kesintisine neden olmuştu.