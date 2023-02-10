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AKUT Başkanı Akverdi: Asla umutları yitirmemeliyiz, daha yapacak çok işimiz var

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Zeynep Yosun Akverdi, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken “Asla umutları yitirmemeliyiz, daha yapacak çok işimiz var” açıklamasını yaptı.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 16:33
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AKUT Başkanı Akverdi: Asla umutları yitirmemeliyiz, daha yapacak çok işimiz var

AKUT Başkanı Akverdi: Asla umutları yitirmemeliyiz, daha yapacak çok işimiz var
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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde, 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin ilk anından itibaren hızla koordine olan AKUT ekipleri de bugün itibarıyla afet bölgesinde 30 ekip ve 777’si saha, 300’den fazla masa başı olmak üzere bin 100’e yakın gönüllüsü ile operasyonlarını sürdürüyor. Dernekten yapılan açıklamada, 4 arama köpeğiyle desteklenen çalışmalarda 151 kişinin canlı olarak enkazdan çıkarıldığı belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarında ayrıca, 180 cansız bedenin tahliye edildiği bildirildi. Buna göre AKUT, 331 kişiyi tahliye etmiş oldu.

“BU SAATLERDE ÖYLE KURTARMALAR GERÇEKLEŞTİRİRSİNİZ Kİ BELKİ ÖMÜR BOYU UNUTAMAZSINIZ”

Artık enkazlardaki hayatlar için kritik saatlerin başladığını belirten AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Yosun Akverdi, bu saatlerin hem hayati hem de tehlikeli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Tehlikelidir, zira umutlar tükenmeye başlar ama bu tehlikeyi bertaraf etmek lazım. AKUT olarak hep söyleriz eğitimlerde, bu saatlerde öyle kurtarmalar gerçekleştirirsiniz ki, belki ömür boyu unutamazsınız. Örneğin; bu büyük afette, Adıyaman’daki Efe bebek ve annesini 47’nci saatte kurtarışımızı, 71’inci saatte Gaziantep’te, 75 yaşındaki Bekir amcayı kurtarışımızı ve 83’üncü saatte Suriye kökenli bir anne ve 3 çocuğunu kurtarışımızı asla unutmayacağım. Ayrıca, depremin ilerlemiş saatlerindeki kurtarmalar sonrası, gerçekten fiziken ve ruhen dinleniyoruz. Asla umutları yitirmemeliyiz, daha yapacak çok işimiz var. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz.”

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