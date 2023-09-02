Akyazı’daki ünlü termal otel icradan satılık. 65 oda 130 yatak kapasiteli

Medyabar ve Adapazarı Akşam Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre, Akyazı ilçesinde 65 oda ve 130 yatak kapasitesine sahip 3 Yıldızlı Otel sınıfında bulunan termal otel Akyazı İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından icra yoluyla satışa çıkarıldı.

Değeri 62 milyon 907 bin 132 TL olan otel için ilk satış ihalesi başlangıç tarih ve saati 24 Ekim 2023 saat 11:05, bitiş tarih ve saati 31 Ekim 2023 saat 11:05 olarak açıklandı. İkinci satış ihalesi başlangıç tarih ve saati 21 Kasım 2023 saat 11:05 bitiş tarih ve saati 28 Kasım 2023 saat 11:05 olarak belirtildi.

65 ODA 130 YATAK KAPASİTELİ

Yayınlanan ilanda şu ifadeler kullanıldı; " Sakarya ili, Akyazı ilçesi, Kuzuluk Mahallesi'nde bulunan 7.501,80 m2 yüzölçümlü niteliği Dört Katlı Betonarme Otel ve Arsası olarak kayıtlı 65 oda ve 130 yatak kapasitesine sahip 3 Yıldızlı Otel sınıfında 13.07.2004 tarih ve 9617 sayılı Turizm İşletme Belgesine sahip.

OTEL VE ARSASININ DEĞERİ

Yapı bedeli 5386 m2 x 8825,00 TL/m2 x (100-15)/100 = 40.401.732,50 TL'dir. Buna göre taşınmazın 1/1 hissesi için (arsa + yapı) toplam piyasa değeri; 22.505.400,00 + 40.401.732,50 = 62.907.132,50 TL'dir. Taşınmazın yapı ruhsatı 31.03.2022 tarihinden önce alınmıştır.

Otel ve arsası nitelikli taşınmazın yukarıda sayılan özelliklerin yanı sıra konumu, yapımındaki malzeme ve işçilik kalitesi, yıpranma durumu, civar emsallere olan talep ile alım-satım rayiçleri göz önüne alınarak arsadâhil olmak üzere tam hisse için toplam değeri 62.907.132,50 TL olduğu kanaatine varılmıştır. Buna göre borçlunun hissesine düşen değer ise 30 milyon 710 bin 759 TL'dir."