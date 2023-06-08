‘Al gülüm ver gülüm’ belediyesi. Bunu muhalefet yapsa ortalık ayağa kalkardı

AKP’li Gaziosmanpaşa Belediyesi, hafriyat toprağı ve molozların kaldırılması ihalesini, ihaleye davet edilen, AKP Kağıthane İlçe Başkan yardımcısının şirketine verdi. Gaziosmanpaşa Belediyesi geçen yıl da aynı işi, aynı firmaya, aynı yöntemle vermişti.

Oda TV’de yer alan habere göre, Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin, “2023 Yılı Hafriyat Toprağı ve Molozların Kaldırılması İşi” adı altında açtığı ihalenin sonucu belli oldu. Kamu İhale Kanunu’nun 21/f maddesine göre, sadece davet edilen firmaların katılabildiği ihale yöntemine göre yapılan ihaleyi, bir milyon 414 bin bin TL’ye Gürbüzler Yapı Dekorasyon Hafriyat Nakliyat İnş. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şirketi aldı. Aynı firma geçen yıl aynı işi, aynı yöntemle 660 bin TL’ye almıştı.

İHALEYİ ALAN DA VEREN DE AKP’Lİ

Gürbüzler firması son 3 yıl içinde Gaziosmanpaşa ve Kağıthane Belediyelerinden toplam 7 ihale aldı. Firmanın sadece bu yıl şubat ve mart aylarında Kağıthane Belediyesi’nin aldığı iki ihalenin bedeli 6 milyon 698 bin 700 TL.

İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre Gürbüzler firması, eşit ortaklı Erol ve Güler Gürbüz’e ait. Erol Gürbüz aynı zamanda AKP Kağıthane İlçe Başkan yardımcılığı yapıyor. Kendi sosyal medya hesabına göre Erol Gürbüz, “Ak Parti Kağıthane İlçe Bşk. Yrd., Sosyal Politikalar Başkanı, Kasider Derneği Bşk. Yrd., Sidef Yön. Krl. Üy.”

Öz geçmişinde 2008 yılında kurduğu ve merkezi Kağıthane’de olan şirketiyle hafriyat işi yaptığını belirten Gürbüz, 2013 yılında AKP mahalle teşkilatında çalışmaya başladı. AKP Kağıthane İlçe teşkilatının internet sitesinde yer alan Erol Gürbüz’ün özgeçmişinde şöyle deniyor:

“1975 Sivas doğumluyum. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü mezunuyum. 1999-2008 yılları arasında özel bir firmada satın alma grup müdürlüğü görevinde bulundum. 2012’den bugünü kadar Kağıthane Sivaslılar Derneği Başkan Yardımcılığı görevine devam etmekteyim. 2015 yılından bugüne kadar Elikötüoğlu Ailesi Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. 2013-2018 tarihleri arasında Ak Parti Kağıthane Merkez Mahallesi Yönetiminde seçim ve teşkilat işleri başkanlığı görevinde bulundum. 2008 yılında kurmuş olduğum firmam ile hafriyat ve yıkım işleri sektöründe hizmet veriyorum.”