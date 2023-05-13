Al-Hilal Başkanı Messi sorusunu duyunca çok kızdı

Al-Hilal Başkanı Fahad bir Nafel, Lionel Messi ile anlaştıkları iddialarıyla ilgili soru üzerine ilginç bir açıklamada bulundu.

Al-Hilal Başkanı Messi sorusunu duyunca çok kızdı

Paris Saint Germain'de (PSG) zor günler geçiren ve sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Lionel Messi'nin, Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımına transfer olacağı iddialarına Arap kulübünün başkanından çarpıcı bir yanır geldi.

Al-Hilal Başkanı Fahad bir Nafel, takımının Al-Wahda'yı yenerek Suudi Arabistan Kral Kupası'nı kazandığı maçta taraftarların "Messi" tezahüratları yapmasına rağmen farklı görüş bildirdi.

ORTAM GERGİNLEŞTİ

Başkan Nafel, karşılaşma sonrası Messi transferiyle ilgili gelen sorulara "Bana Messi'yi sormayın. Size hiçbir şey söylemeyeceğim. Basın büromuzdan bir şey çıkarsa alırsınız." dedi.

Nafel ayrıca kendisi için takımın bir oyuncudan daha önemli olduğunu vurgularken, "Kulübümüze gelen her yıldız, bizim büyük bir kulüp olduğumuzu bilmeli. Amacımız takımı geliştirmek. Bir kişiye odaklanırsanız takımı kaybedersiniz" ifadelerini kullandı.

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