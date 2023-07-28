Al-Hilal PSG'nin yıldızını ikna etti

Al-Hilal, Marco Veratti'ye üç yıl için toplam 156 milyon Euro teklif etti. Suudi Arabistan ekibinin teklifini kabul eden Veratti kulübü PSG'nin transfere onay vermesi halinde 11 senedir forma giydiği takımına veda edecek.

Al-Hilal PSG'nin yıldızını ikna etti

Editör: Ufuk Cingöz

Malcom, Ruben Neves, Milinkovic Savic gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Al-Hilal şimdi de PSG’nin yıldızını transfer etmek üzere.

PSG'NİN ONAYI BEKLENİYOR
La Gazetta Della Sport’un haberine göre, Al-Hilal PSG’nin İtalyan yıldızı Marco Verratti’ye üç yıl için toplam 156 milyon Euro’luk maaş teklif etti. Habere göre Verratti Suudi Arabistan’dan gelen bu teklifi kabul ederken transferin tamamlanması için PSG’nin onayı bekleniyor.

11 SENEDİR PSG FORMASI GİYİYORDU
11 senedir PSG formasını giyen İtalyan orta saha burada çıktığı 416 maçta 11 gol 61 sist kaydetti.

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