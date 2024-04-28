Panathinaikos taraftarı çıldırdı. Bütün stat Fatih Terim'i yuhaladı

Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Grubu’nda Panathinaikos sahasında Aris ile karşı karşıya geldi.
Apostolos Nikolaidis Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip Panathinaikos’u 1-0 mağlup etti.
Art arda alınan ikinci mağlubiyetin sonrasında Panathinaikos’a PAOK’a geçilerek 3. sıraya geriledi.
Mücadele sırasında sinirlerine hakim olamayan Fatih Terim telefonunu yere fırlatarak parçaladı.
Şampiyonluk ihtimallerinin iyice zora girmesinin ardından deliye dönen taraftarlar ise Fatih Terim’e büyük tepki gösterdi.
Tribündeki kızgın taraftarlar deneyimli teknik adamını maç sonu röportajı sırasında uzun süre yuhaladı.
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