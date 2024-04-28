Vicdansız sürücü motosikletliye çarpıp arkasına bile bakmadan kaçtı

Kaynak: İHA
Vicdansız sürücü motosikletliye çarpıp arkasına bile bakmadan kaçtı
Antalya'da bir otomobil sürücüsü, kırmızı ışık ihlali yaparak motosiklete çarptıktan sonra kaçarken, yardıma gelenleri de tehlikeye attı.

Antalya'da yaşanan trajik bir olayda, kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil sürücüsü, motosiklete çarptıktan sonra kaçmaya çalışırken, yardıma gelen insanları da tehlikeye attı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, otomobilin kırmızı ışıkta durmayarak motosiklete çarptığı ve ardından kaçmaya çalıştığı görülüyor. Kazaya tanıklık eden vatandaşlar, hemen yardıma koştu ancak sürücü, kaçmak için geri geri gelerek yardıma gelenleri ezmeyi göze aldı. Neyse ki, olayda yaralanan olmadı. Ancak sürücünün kaçması ve insanların canını tehlikeye atması, büyük bir infiale neden oldu.

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